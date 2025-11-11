Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in United States в Charles Schwab варира от $97.6K на year за 54 до $206K на year за 59. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $118K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles Schwab. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Charles Schwab, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)