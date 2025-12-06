Директория на компаниите
Charles River Associates
Charles River Associates Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Charles River Associates варира от CA$90.2K до CA$126K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles River Associates. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$70.3K - $82.7K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$65.6K$70.3K$82.7K$91.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Charles River Associates?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Charles River Associates е с годишно общо възнаграждение от CA$125,669. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Charles River Associates за позицията Анализатор по киберсигурност е CA$90,224.

Други ресурси

