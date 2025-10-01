Директория на компаниите
Character.ai
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • San Francisco Bay Area

Character.ai Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Character.ai възлиза на $480K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Character.ai. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Общо годишно
$480K
Ниво
-
Основна
$300K
Stock (/yr)
$180K
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Character.ai?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Character.ai, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Character.ai in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $792,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Character.ai за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $480,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Character.ai

Свързани компании

  • PayPal
  • SoFi
  • Amazon
  • Google
  • Intuit
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси