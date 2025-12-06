Директория на компаниите
Chapter & Verse
Chapter & Verse Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в Chapter & Verse варира от $77K до $109K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chapter & Verse. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$87.4K - $104K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$77K$87.4K$104K$109K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Chapter & Verse?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Chapter & Verse in United States е с годишно общо възнаграждение от $109,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chapter & Verse за позицията Софтуерен инженер in United States е $76,950.

