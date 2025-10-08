Директория на компаниите
Channel Factory
Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in United States в Channel Factory възлиза на $127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Channel Factory.

Средна заплата
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$127K
Ниво
-
Основна
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$16.5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Channel Factory?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Channel Factory in United States е с годишно общо възнаграждение от $152,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Channel Factory за позицията Бекенд софтуер инженер in United States е $127,500.

