Chainlink Labs
Chainlink Labs Рекрутър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Рекрутър in United States в Chainlink Labs възлиза на $115K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chainlink Labs. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна заплата
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Общо годишно
$115K
Ниво
L3
Основна
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Chainlink Labs?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Chainlink Labs, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (5.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Chainlink Labs in United States е с годишно общо възнаграждение от $162,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chainlink Labs за позицията Рекрутър in United States е $107,500.

