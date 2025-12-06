Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in China в Chainlink Labs варира от CN¥1.2M до CN¥1.67M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chainlink Labs. Последна актуализация: 12/6/2025
Средно общо възнаграждение
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Chainlink Labs, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (5.00% тримесечно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)
20% се придобива в 4th-ГОД (5.00% тримесечно)
20% се придобива в 5th-ГОД (5.00% тримесечно)
