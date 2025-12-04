Директория на компаниите
Chainalysis
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Chainalysis варира от $197K на year за SWE II до $265K на year за Staff SWE. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $242K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chainalysis. Последна актуализация: 12/4/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SWE I
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Chainalysis, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Chainalysis in United States е с годишно общо възнаграждение от $299,885. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chainalysis за позицията Софтуерен инженер in United States е $238,000.

