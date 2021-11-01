Директория на компаниите
Chainalysis Заплати

Диапазонът на заплатите на Chainalysis варира от $143,068 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $310,896 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Chainalysis. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $160K
Продуктов мениджър
Median $211K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $290K

Административен асистент
$286K
Експерт по данни
$162K
Човешки ресурси
$279K
Маркетинг
$178K
Продуктов дизайнер
$143K
Рекрутер
$162K
Продажби
$311K
Архитект на решения
$199K

Архитект на данни

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Chainalysis, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Chainalysis, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $310,896. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Chainalysis, е $199,000.

