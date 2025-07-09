Директория на компаниите
CGS
CGS Заплати

Диапазонът на заплатите на CGS варира от $33,690 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $196,980 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CGS. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$34.7K
Човешки ресурси
$33.7K
Продажби
$55.5K

Софтуерен инженер
$62.1K
Технически ръководител на програма
$197K
ЧЗВ

O cargo mais bem pago reportado na CGS é Технически ръководител на програма at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $196,980. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGS é $55,497.

