CGI
CGI
CGI Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в CGI варира от CA$75.2K на year за Associate Software Engineer до CA$125K на year за Lead Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$82.6K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CGI in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$124,640. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGI за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$82,553.

