CGI
  • Анализатор по киберсигурност

  • Всички заплати в Анализатор по киберсигурност

CGI Анализатор по киберсигурност Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор по киберсигурност в CGI възлиза на CA$66.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна заплата
company icon
CGI
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
$48.6K
Ниво
L2
Основна
$48.6K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в CGI?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в CGI е с годишно общо възнаграждение от CA$194,563. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGI за позицията Анализатор по киберсигурност е CA$66,804.

Други ресурси

