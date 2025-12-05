Възнаграждението за Проектен мениджър in Canada в CGI варира от CA$93.6K на year за Project Manager до CA$113K на year за Senior Project Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$98.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
