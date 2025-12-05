Директория на компаниите
CGI
CGI Програмен мениджър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$52K - $59.3K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$45.3K$52K$59.3K$66K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CGI?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в CGI in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$90,798. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGI за позицията Програмен мениджър in Canada е CA$62,328.

