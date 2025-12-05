Директория на компаниите
CGI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на науката за данни

  • Всички заплати в Мениджър на науката за данни

CGI Мениджър на науката за данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на науката за данни in India в CGI варира от ₹2.26M до ₹3.2M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$29.1K - $34.5K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на науката за данни заявки в CGI за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в CGI?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на науката за данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на науката за данни в CGI in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,202,108. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGI за позицията Мениджър на науката за данни in India е ₹2,255,398.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CGI

Свързани компании

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.