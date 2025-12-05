Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в CGI варира от $64.7K на year за Associate Business Analyst до $128K на year за Lead Business Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $90.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.