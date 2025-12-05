Директория на компаниите
CGI
Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в CGI варира от $64.7K на year за Associate Business Analyst до $128K на year за Lead Business Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $90.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGI. Последна актуализация: 12/5/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в CGI in United States е с годишно общо възнаграждение от $128,195. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGI за позицията Бизнес анализатор in United States е $90,000.

