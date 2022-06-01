Директория на компаниите
CGG
Работите ли тук? Заявете вашата компания

CGG Заплати

Диапазонът на заплатите на CGG варира от $65,631 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $99,735 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CGG. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $68.3K
Анализатор на данни
$86.6K
Експерт по данни
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Геоложки инженер
$69.7K
Ръководител софтуерно инженерство
$99.7K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в CGG, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,735. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CGG, е $69,650.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за CGG

Свързани компании

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси