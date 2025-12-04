Директория на компаниите
CGB Enterprises
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

CGB Enterprises Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в CGB Enterprises варира от $69.7K до $97.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CGB Enterprises. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$75.6K - $91.6K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Софтуерен инженер заявки в CGB Enterprises за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в CGB Enterprises?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CGB Enterprises in United States е с годишно общо възнаграждение от $97,440. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CGB Enterprises за позицията Софтуерен инженер in United States е $69,720.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CGB Enterprises

Свързани компании

  • Flipkart
  • Coinbase
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgb-enterprises/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.