Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в cfm Distributors варира от $86.7K до $121K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на cfm Distributors. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$94.1K - $114K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$86.7K$94.1K$114K$121K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в cfm Distributors?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в cfm Distributors in United States е с годишно общо възнаграждение от $121,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в cfm Distributors за позицията Продуктов дизайнер in United States е $86,735.

