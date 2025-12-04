Директория на компаниите
CFGI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Консултант по управление

  • Всички заплати в Консултант по управление

CFGI Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in United States в CFGI варира от $107K до $156K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CFGI. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$123K - $140K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$107K$123K$140K$156K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Консултант по управление заявки в CFGI за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в CFGI?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Консултант по управление оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в CFGI in United States е с годишно общо възнаграждение от $155,760. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CFGI за позицията Консултант по управление in United States е $106,920.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CFGI

Свързани компании

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cfgi/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.