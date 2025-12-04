Директория на компаниите
CEVA
CEVA Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in Israel в CEVA варира от ₪191K до ₪273K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CEVA. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$65.1K - $76.1K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CEVA?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в CEVA in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪272,546. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CEVA за позицията Счетоводител in Israel е ₪191,015.

