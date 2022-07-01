Директория на компаниите
Cervello
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Cervello Заплати

Диапазонът на заплатите на Cervello варира от $90,450 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $243,210 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cervello. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Ръководител на програма
$243K
Ръководител на проект
$148K
Софтуерен инженер
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Cervello هو Ръководител на програма at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $243,210. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Cervello هو $148,255.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Cervello

Свързани компании

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси