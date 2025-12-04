Директория на компаниите
Cerus
Cerus Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Cerus варира от $141K до $197K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerus. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$151K - $178K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$141K$151K$178K$197K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Cerus in United States е с годишно общо възнаграждение от $196,560. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerus за позицията Продуктов мениджър in United States е $141,120.

