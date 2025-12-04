Директория на компаниите
Certn
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Certn Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Certn възлиза на CA$103K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Certn. Последна актуализация: 12/4/2025

Средна заплата
company icon
Certn
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Общо годишно
$74.3K
Ниво
Intermediate
Основна
$74.3K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Certn?
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Certn, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Certn in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$140,855. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Certn за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$126,443.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Certn

Свързани компании

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.