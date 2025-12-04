Директория на компаниите
Certn
Средното общо възнаграждение за Операции по обслужване на клиенти в Certn варира от CA$35.5K до CA$48.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Certn. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$27.8K - $33K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$25.7K$27.8K$33K$35.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Certn, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Операции по обслужване на клиенти в Certn е с годишно общо възнаграждение от CA$48,627. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Certn за позицията Операции по обслужване на клиенти е CA$35,519.

Други ресурси

