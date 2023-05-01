Директория на компаниите
Certn
Certn Заплати

Диапазонът на заплатите на Certn варира от $60,581 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $123,533 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Certn. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $91.5K
Човешки ресурси
$60.6K
Информационен технолог (ИТ)
$124K

Липсва ли вашата длъжност?

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Certn, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Certn je $91,493.

