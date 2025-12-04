Директория на компаниите
CertiK
CertiK Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в CertiK варира от $535K до $745K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CertiK. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$573K - $675K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$535K$573K$675K$745K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CertiK?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в CertiK in United States е с годишно общо възнаграждение от $745,290. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CertiK за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $535,080.

Други ресурси

