CertiK Заплати

Диапазонът на заплатите на CertiK варира от $102,000 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $653,250 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CertiK. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $160K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
Median $102K
Ръководител на експерти по данни
$209K

Продуктов дизайнер
$146K
Продуктов мениджър
$219K
Ръководител на проект
$653K
Анализатор по киберсигурност
$175K
Ръководител софтуерно инженерство
$624K
ЧЗВ

The highest paying role reported at CertiK is Ръководител на проект at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $653,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CertiK is $192,035.

