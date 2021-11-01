Директория на компаниите
Certify
Certify Заплати

Диапазонът на заплатите на Certify варира от $51,618 в общо възнаграждение годишно за Операции по обслужване на клиенти в долния край до $252,461 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Certify. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $97.7K
Продуктов мениджър
Median $170K
Бизнес анализатор
$121K

Обслужване на клиенти
$51.7K
Операции по обслужване на клиенти
$51.6K
Експерт по данни
$159K
Маркетингови операции
$99.5K
Продуктов дизайнер
$106K
Продажби
$252K
Ръководител софтуерно инженерство
$226K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Certify, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $252,461. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Certify, е $113,063.

