Certa Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in India в Certa варира от ₹1.24M до ₹1.76M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Certa. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$16.1K - $18.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$14.1K$16.1K$18.9K$20.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Certa in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,763,108. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Certa за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in India е ₹1,235,683.

