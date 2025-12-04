Директория на компаниите
CERN
CERN Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in Switzerland в CERN варира от CHF 54.3K до CHF 77.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CERN. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CERN?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в CERN in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 77,081. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CERN за позицията Механичен инженер in Switzerland е CHF 54,292.

Други ресурси

