Директория на компаниите
CERN
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Информационен технолог (ИТ)

  • Всички заплати в Информационен технолог (ИТ)

CERN Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в CERN варира от CHF 62.2K до CHF 87K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CERN. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$83.4K - $101K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$76.9K$83.4K$101K$107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Информационен технолог (ИТ) заявки в CERN за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в CERN?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Информационен технолог (ИТ) оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в CERN е с годишно общо възнаграждение от CHF 86,967. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CERN за позицията Информационен технолог (ИТ) е CHF 62,226.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CERN

Свързани компании

  • Databricks
  • Pinterest
  • Google
  • LinkedIn
  • Apple
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.