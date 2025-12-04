Директория на компаниите
CERN
CERN Хардуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in Switzerland в CERN варира от CHF 74.9K до CHF 106K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CERN. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$105K - $125K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$92.6K$105K$125K$131K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CERN?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в CERN in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 106,342. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CERN за позицията Хардуерен инженер in Switzerland е CHF 74,902.

Други ресурси

