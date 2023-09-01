Директория на компаниите
CERN
CERN Заплати

Диапазонът на заплатите на CERN варира от $47,822 в общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $114,875 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CERN. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $89.1K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Бекенд софтуерен инженер

Научен изследовател

Експерт по данни
Median $76.6K
Административен асистент
$47.8K

Хардуерен инженер
$115K
Информационен технолог (ИТ)
$92.2K
Машинен инженер
$83.3K
ЧЗВ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CERN gemeldet wurde, ist Хардуерен инженер at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $114,875. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CERN gemeldet wurde, beträgt $86,165.

