Ceridian
Ceridian Заплати

Диапазонът на заплатите на Ceridian варира от $52,260 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $279,390 за Човешки ресурси в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ceridian. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продуктов дизайнер
Median $92K
Обслужване на клиенти
$52.3K

Човешки ресурси
$279K
Маркетинг
$137K
Ръководител продуктов дизайн
$106K
Продуктов мениджър
$67.4K
Ръководител на проект
$82.6K
Рекрутер
$68.6K
Ръководител софтуерно инженерство
$111K
Архитект на решения
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Технически ръководител на програма
$101K
График за придобиване на право

33.3%

Г. 1

33.3%

Г. 2

33.3%

Г. 3

Тип акция
RSU

В Ceridian, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 33.3% се придобива в 1st-Г. (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-Г. (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-Г. (33.30% годишно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Ceridian, е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $279,390. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Ceridian, е $92,000.

