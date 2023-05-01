Директория на компаниите
Ceribell
Ceribell Заплати

Диапазонът на заплатите на Ceribell варира от $111,720 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $401,849 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ceribell. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Ръководител на експерти по данни
$248K
Човешки ресурси
$112K
Продуктов мениджър
$226K

Рекрутер
$139K
Софтуерен инженер
$402K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Ceribell, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $401,849. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Ceribell, е $225,623.

