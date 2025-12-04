Директория на компаниите
Cerence
Cerence Специалист по данни Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerence. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $118K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$93.6K$101K$118K$131K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Cerence?

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Cerence in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$181,038. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerence за позицията Специалист по данни in Canada е CA$129,313.

Други ресурси

