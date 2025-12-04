Директория на компаниите
Cerebras Systems
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

Cerebras Systems Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in United States в Cerebras Systems варира от $168K до $238K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerebras Systems. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$190K - $225K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$168K$190K$225K$238K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Механичен инженер заявки в Cerebras Systems за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Cerebras Systems, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Cerebras Systems in United States е с годишно общо възнаграждение от $237,820. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerebras Systems за позицията Механичен инженер in United States е $167,508.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Cerebras Systems

Свързани компании

  • ConsenSys
  • Ampere Computing
  • MineralTree
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerebras-systems/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.