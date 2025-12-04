Директория на компаниите
Cerebras Systems
Cerebras Systems Хардуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Хардуерен инженер in United States в Cerebras Systems възлiza на $200K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $188K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerebras Systems. Последна актуализация: 12/4/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$200K
$200K
$0
$0
Виж 4 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Cerebras Systems, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Cerebras Systems in United States е с годишно общо възнаграждение от $200,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerebras Systems за позицията Хардуерен инженер in United States е $188,000.

