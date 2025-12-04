Директория на компаниите
Cerberus Capital Management
Средното общо възнаграждение за Рисков капиталист in United States в Cerberus Capital Management варира от $275K до $393K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerberus Capital Management. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$316K - $369K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$275K$316K$369K$393K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рисков капиталист в Cerberus Capital Management in United States е с годишно общо възнаграждение от $392,828. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerberus Capital Management за позицията Рисков капиталист in United States е $275,315.

Други ресурси

