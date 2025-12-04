Директория на компаниите
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in United States в Cerberus Capital Management варира от $201K до $287K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerberus Capital Management. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$230K - $270K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$201K$230K$270K$287K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Cerberus Capital Management in United States е с годишно общо възнаграждение от $286,650. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerberus Capital Management за позицията Консултант по управление in United States е $200,900.

