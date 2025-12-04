Директория на компаниите
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in United States в Cerberus Capital Management варира от $89.1K до $127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerberus Capital Management. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $120K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.1K$101K$120K$127K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Cerberus Capital Management?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Cerberus Capital Management in United States е с годишно общо възнаграждение от $126,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerberus Capital Management за позицията Човешки ресурси in United States е $89,100.

Други ресурси

