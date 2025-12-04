Директория на компаниите
Cerberus Capital Management
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Счетоводител

  • Всички заплати в Счетоводител

Cerberus Capital Management Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in United States в Cerberus Capital Management варира от $128K до $174K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cerberus Capital Management. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$137K - $165K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$128K$137K$165K$174K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Счетоводител заявки в Cerberus Capital Management за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Cerberus Capital Management?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Счетоводител оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Cerberus Capital Management in United States е с годишно общо възнаграждение от $174,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerberus Capital Management за позицията Счетоводител in United States е $127,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Cerberus Capital Management

Свързани компании

  • Google
  • SoFi
  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.