Директория на компаниите
Cerberus Capital Management
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Cerberus Capital Management Заплати

Диапазонът на заплатите на Cerberus Capital Management варира от $78,400 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $342,465 за Рисков инвеститор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cerberus Capital Management. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Счетоводител
$151K
Експерт по данни
$164K
Човешки ресурси
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Консултант по управление
$250K
Рекрутер
$78.4K
Софтуерен инженер
$265K
Рисков инвеститор
$342K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Cerberus Capital Managementで報告された最高給の職種はРисков инвеститор at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$342,465です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Cerberus Capital Managementで報告された年間総報酬の中央値は$164,175です。

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Cerberus Capital Management

Свързани компании

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси