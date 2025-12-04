Директория на компаниите
Ceragon Networks
Ceragon Networks Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in Israel в Ceragon Networks варира от ₪202K до ₪294K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ceragon Networks. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$68.3K - $79.3K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ceragon Networks?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Ceragon Networks in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪293,608. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ceragon Networks за позицията Механичен инженер in Israel е ₪202,318.

