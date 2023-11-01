Директория на компаниите
Ceragon Networks
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Ceragon Networks Заплати

Диапазонът на заплатите на Ceragon Networks варира от $54,380 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $115,407 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ceragon Networks. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Електроинженер
$108K
Хардуерен инженер
$109K
Ръководител на проект
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Софтуерен инженер
$54.4K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

据报道，Ceragon Networks最高薪的职位是Ръководител на проект at the Common Range Average level，年总薪酬为$115,407。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ceragon Networks的年总薪酬中位数为$108,886。

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Ceragon Networks

Свързани компании

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси