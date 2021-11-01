Директория на компаниите
Cepheid
Cepheid Заплати

Диапазонът на заплатите на Cepheid варира от $68,340 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $196,015 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cepheid. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Машинен инженер
Median $140K
Софтуерен инженер
Median $144K
Счетоводител
$147K

Биомедицински инженер
$194K
Химически инженер
$131K

Инженер на процеси

Обслужване на клиенти
$68.3K
Експерт по данни
$151K
Финансов анализатор
$147K
Хардуерен инженер
$171K
Маркетингови операции
$112K
Продуктов мениджър
$163K
Ръководител на програма
$196K
Ръководител на проект
$168K
Приходни операции
$181K
Технически ръководител на програма
$171K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Cepheid, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $196,015. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Cepheid, е $150,750.

