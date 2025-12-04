Директория на компаниите
Centrica
Centrica Електроинженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Електроинженер in Belgium в Centrica варира от €47.1K до €68.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Centrica. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$62.5K - $71.2K
Belgium
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Centrica?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Електроинженер в Centrica in Belgium е с годишно общо възнаграждение от €68,648. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centrica за позицията Електроинженер in Belgium е €47,123.

