Директория на компаниите
Centrica
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Centrica Заплати

Диапазонът на заплатите на Centrica варира от $38,420 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $117,761 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Centrica. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $103K
Административен асистент
$38.7K
Обслужване на клиенти
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Електроинженер
$66.8K
Продуктов мениджър
$118K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Centrica je Продуктов мениджър at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,761. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Centrica je $66,842.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Centrica

Свързани компании

  • Tesla
  • Square
  • PayPal
  • Snap
  • Intuit
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси