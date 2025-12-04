Директория на компаниите
Centric Software
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

Centric Software Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Ireland в Centric Software варира от €121K до €173K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Centric Software. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$160K - $188K
Ireland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$140K$160K$188K$200K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продажби заявки в Centric Software за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Centric Software?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Centric Software in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €172,916. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Centric Software за позицията Продажби in Ireland е €121,189.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Centric Software

Свързани компании

  • Uber
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Roblox
  • Intuit
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centric-software/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.